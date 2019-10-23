Создание и продвижение сайтов

Предлагаю свои услуги по разработке и продвижению сайтов.

Конкурентные цены и высокое качество работы.

Интересны проекты по продвижению с бюджетом от 10000 рублей в месяц и по созданию сайтов с бюджетом от 35000 рублей.

Преимущества работы со мной:

1. Стаж более 10 лет в веб-разработке в качестве руководителя проектов, более 5 лет в продвижении сайтов и интернет-рекламе.

2. Знаю что такое целевые, не целевые, коммерческие и информационные запросы.

3. Понимаю почему не стоит продвигать запрос "купить автомобиль" или "телевизор".

4. Смотрю на сайты как на эффективный бизнес-инструмент, а не просто картинку.

5. Индивидуально подхожу к решению каждой задачи.

Ключевые качества и убеждения:

1. Главное в работе — развитие.

2. Целеустремленный, инициативный, коммуникабельный.

3. Дипломатичен в любых рабочих и жизненных ситуациях.

4. Способности к самоорганизации.

5. Договор дороже денег.

Буду рад видеть Вас в числе моих клиентов!

С наилучшими пожеланиями,

Алексей Евгеньевич Дмитриев

Интернет-компания «Deforce»