Предлагаю свои услуги по разработке и продвижению сайтов.
Конкурентные цены и высокое качество работы.
Интересны проекты по продвижению с бюджетом от 10000 рублей в месяц и по созданию сайтов с бюджетом от 35000 рублей.
Преимущества работы со мной:
1. Стаж более 10 лет в веб-разработке в качестве руководителя проектов, более 5 лет в продвижении сайтов и интернет-рекламе.
2. Знаю что такое целевые, не целевые, коммерческие и информационные запросы.
3. Понимаю почему не стоит продвигать запрос "купить автомобиль" или "телевизор".
4. Смотрю на сайты как на эффективный бизнес-инструмент, а не просто картинку.
5. Индивидуально подхожу к решению каждой задачи.
Ключевые качества и убеждения:
1. Главное в работе — развитие.
2. Целеустремленный, инициативный, коммуникабельный.
3. Дипломатичен в любых рабочих и жизненных ситуациях.
4. Способности к самоорганизации.
5. Договор дороже денег.
Буду рад видеть Вас в числе моих клиентов!
С наилучшими пожеланиями,
Алексей Евгеньевич Дмитриев
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