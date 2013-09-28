Имею высшее лингвистическое образование и многолетний опыт в области переводов/преподавания.
Специализируюсь по направлениям экономика, маркетинг, туризм, право, строительство а также перевод контрактов, деловой документации научно-технических, публицистических и художественных текстов. В том числе редактирование и помощь в написании резюме.
Принимал участие в программах международного обмена (США), (Великобритания).
Обеспечение синхронного перевода во время переговоров Кэмбридж (Великобритания).
Предлагаю уроки по Skype для любого уровня и возраста по следующим программам: деловой английский, технический английский, для менеджеров гостиничного хозяйства, туристического бизнеса, медицинских работников.
Предоплата приветствуется. Цена зависит от сроков и сложности перевода.
e-mail: [email protected]
mob. 097 8484 733