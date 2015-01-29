demionpryme

Сиротин Дмитрий Сергеевич
Опыт работы
С июля 2013 года по настоящее время
Журналист
Кинешемец.RU, г.Кинешма
Журналист информационного портала Kineshemec.ru
С сентября 2011 по сентябрь 2012 года
Гейм-дизайнер (Полная занятость)
Гейм-дизайнер в игровом проекте DreamEater. Составление дизайндокумента проекта, подготовка и ведение проекта. Так же исполнение роли левел дизайнера, дизайнера персонажей,
сценариста, 3d моделера, звукорежиссера, постановщика скриптовых сцен.
Образование
Московский государственный индустриальный университет
2011 год
Высшее
Информатика
Программист
Дневная/Очная
Иностранные языки
Английский - Технический
Французский - Свободно владею
Дополнительная информация
Знание многих пакетов 3d моделирования, видео, аудио, графических редакторов. Зание движка Unity 3d.
Направленность на результат. Заинтересованность в исполняемом проекте.
Опытный пользователь графических программ:
Photoshop
GIMP
CorelDraw
PaintTool SAI
Возможно быстрое обучение любым другим графическим редакторам.
Опытный пользователь пакетов 3D моделирования:
Blender в связке с makehuman
3DMax
Zbrush
Sculptris.
Опытный пользователь программ видео и аудио редакторов:
SONY Vegas
Adobe Premiere
Pinnacle Studio
Sound Forge
Wave Lab
Audacity
Написание сценариев, монтаж, озвучивание рекламных роликов из видео материала, либо с
использованием пакетов 3D моделирования.
После окончания вуза несколько лет занимался фрилансом в сфере графического дизайна и 3d
моделирования. В 2012 году принимал участие в игровом проекте Dream Eater,
где выступал в роли геймдизайнера (написание сценария и рабочей документации
по проекту, разработка концепции и логики проекта), 3D моделлера (арт
дизайнера, аниматора, постановщика сцен, левелдизайнера) и звукорежиссера и
режиссера монтажа.