demionpryme

Сиротин Дмитрий Сергеевич

[email protected]

Опыт работы

С июля 2013 года по настоящее время

Журналист

Кинешемец.RU, г.Кинешма

Журналист информационного портала Kineshemec.ru

С сентября 2011 по сентябрь 2012 года

Гейм-дизайнер (Полная занятость)

Гейм-дизайнер в игровом проекте DreamEater. Составление дизайндокумента проекта, подготовка и ведение проекта. Так же исполнение роли левел дизайнера, дизайнера персонажей,

сценариста, 3d моделера, звукорежиссера, постановщика скриптовых сцен.

Образование

Московский государственный индустриальный университет

2011 год

Высшее

Информатика

Программист

Дневная/Очная

Иностранные языки

Английский - Технический

Французский - Свободно владею

Дополнительная информация

Знание многих пакетов 3d моделирования, видео, аудио, графических редакторов. Зание движка Unity 3d.

Направленность на результат. Заинтересованность в исполняемом проекте.

Опытный пользователь графических программ:

Photoshop

GIMP

CorelDraw

Paint.NET

PaintTool SAI

Возможно быстрое обучение любым другим графическим редакторам.

Опытный пользователь пакетов 3D моделирования:

Blender в связке с makehuman

3DMax

Zbrush

Sculptris.

Опытный пользователь программ видео и аудио редакторов:

SONY Vegas

Adobe Premiere

Pinnacle Studio

Sound Forge

Wave Lab

Audacity

Написание сценариев, монтаж, озвучивание рекламных роликов из видео материала, либо с

использованием пакетов 3D моделирования.

После окончания вуза несколько лет занимался фрилансом в сфере графического дизайна и 3d

моделирования. В 2012 году принимал участие в игровом проекте Dream Eater,

где выступал в роли геймдизайнера (написание сценария и рабочей документации

по проекту, разработка концепции и логики проекта), 3D моделлера (арт

дизайнера, аниматора, постановщика сцен, левелдизайнера) и звукорежиссера и

режиссера монтажа.