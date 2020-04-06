3D дизайнер

Если вам нужна 3D модель чего-либо, вы строите дом и хотите узнать как он будет выглядеть в будущем с деревьями и фонтанами вокруг или вы собрались строить промышленный объект, магазин или многоквартирный дом и нужно представить его на паспорте объекта, вам необходимо убрать на фото фон или добавить что то свое - тогда вы обратились по адресу.

Дайте мне план или проект, наброски от руки и через несколько дней вы посмотрите на фото своей идеи с разных ракурсов.