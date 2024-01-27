Графический дизайнер
Опыт работы в графическом дизайне более 7 лет.
Навыки работы в Photoshop, Illustrator, Figma, InVision.
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Портфолио
- Орун - юмористическое сообщество в ВК104 просмотра
- Туры в Швейцарию109 просмотров
- Арканум — лого для сайта эзотерики119 просмотров
- Safur — стекольная компания109 просмотров
- Crypto Hunter83 просмотра
- Портал об игральных картах87 просмотров
- Лампирис - светодиодные лампы88 просмотров
- Oktrening83 просмотра
- Проверка мозга (моб. приложение)77 просмотров
- Коктейль "Длинный хвост"92 просмотра
- Спортивное питание Alpha Nutrition76 просмотров
- Сказки на ночь - книжный магазин85 просмотров