design-vb

Владимир design-vb

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Графический дизайнер

Опыт работы в графическом дизайне более 7 лет.

Навыки работы в Photoshop, Illustrator, Figma, InVision.

Портфолио

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