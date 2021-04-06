design_vitaa9

Вита design_vitaa9

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайн / Дизайн полиграфии / Брэндинг / Логотипы / Веб дизайн

﻿Имею большой опыт в разработке дизайна рекламно-полиграфической продукции, упаковки и др.

Предоставляю услуги графического дизайна, быстро и качественно:

  • Разработка дизайна рекламной и полиграфической продукции, наружной рекламы, POS-материалов;
  • Дизайн и вёрстка печатных изданий.
  • Создание логотипов, фирменного стиля: корпоративного Brandbook.

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