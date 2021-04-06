Графический дизайн / Дизайн полиграфии / Брэндинг / Логотипы / Веб дизайн
Имею большой опыт в разработке дизайна рекламно-полиграфической продукции, упаковки и др.
Предоставляю услуги графического дизайна, быстро и качественно:
- Разработка дизайна рекламной и полиграфической продукции, наружной рекламы, POS-материалов;
- Дизайн и вёрстка печатных изданий.
- Создание логотипов, фирменного стиля: корпоративного Brandbook.
Портфолио
- Дизайн сайта26 просмотров
- СD Design19 просмотров
- Дизайн упаковки27 просмотров
- Разработка логотипа28 просмотров
- Дизайн упаковки. Коробка13 просмотров
- Разработка дизайна Brand Guideline28 просмотров