desireate-man

Кирилл desireate-man

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Менеджер Студии Desireate

Доброго дня ! 💪 

Мы - студия Desireate, оказываем digital услуги. 

Все время мы работали на зарубежном сегменте, с такими компаниями, как : Nike, Sony, Microsoft и другие 🤝

Но теперь пришли бомбить русский рынок ! 

Мы поможем вам создать дизайн, который обгонит ваших конкурентов и выведет вас на новый уровень  

Хотите создать дизайн под стать вашему бренду и не усомниться в потере денег?

Тогда мы уже готовы ответить вам !

Вот, небольшая часть наших услуг: 

  • Создание сайтов. 
  • Графический дизайн (Нейминг и разработка бренда, фирменный стиль, Логотипы, иллюстрации и персонажи) 

  • Создание мобильных приложений. 

  • Видео и фото (Съемки, фото-сеты, обработка, монтаж, моушн-дизайн, рекламные ролики) 

  • 3D ( Изображения, Визуализации, композитинг, VFX, создание персонажей, моделирование, анимация) 

  • Game development. 
А самое главное - цену назначаете Вы сами, но при одном условии - цена = качество. 

Пишите мне и все узнаете в подробностях ! 
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