Менеджер Студии Desireate

Доброго дня ! 💪

Мы - студия Desireate, оказываем digital услуги.

Все время мы работали на зарубежном сегменте, с такими компаниями, как : Nike, Sony, Microsoft и другие 🤝

Но теперь пришли бомбить русский рынок !

Мы поможем вам создать дизайн, который обгонит ваших конкурентов и выведет вас на новый уровень 

Хотите создать дизайн под стать вашему бренду и не усомниться в потере денег?

Тогда мы уже готовы ответить вам !

Вот, небольшая часть наших услуг:

Создание сайтов.

Графический дизайн (Нейминг и разработка бренда, фирменный стиль, Логотипы, иллюстрации и персонажи)

Создание мобильных приложений.

Видео и фото (Съемки, фото-сеты, обработка, монтаж, моушн-дизайн, рекламные ролики)

3D ( Изображения, Визуализации, композитинг, VFX, создание персонажей, моделирование, анимация)

Game development.

Пишите мне и все узнаете в подробностях !