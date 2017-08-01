Менеджер Студии Desireate
Доброго дня ! 💪
Мы - студия Desireate, оказываем digital услуги.
Все время мы работали на зарубежном сегменте, с такими компаниями, как : Nike, Sony, Microsoft и другие 🤝
Но теперь пришли бомбить русский рынок !
Мы поможем вам создать дизайн, который обгонит ваших конкурентов и выведет вас на новый уровень
Хотите создать дизайн под стать вашему бренду и не усомниться в потере денег?
Тогда мы уже готовы ответить вам !
Вот, небольшая часть наших услуг:
- Создание сайтов.
- Графический дизайн (Нейминг и разработка бренда, фирменный стиль, Логотипы, иллюстрации и персонажи)
- Создание мобильных приложений.
- Видео и фото (Съемки, фото-сеты, обработка, монтаж, моушн-дизайн, рекламные ролики)
- 3D ( Изображения, Визуализации, композитинг, VFX, создание персонажей, моделирование, анимация)
- Game development.
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Портфолио
- Работа над приложением Pay-me213 просмотров
- Создание дизайна сайтов174 просмотра
- Графический дизайн164 просмотра
- Монтаж видеороликов146 просмотров
- Разработка Анимации191 просмотр