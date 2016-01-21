Большой опыт технического редактирования и вёрстки научной, учебной и справочной литературы, а также корпоративных рекламных проспектов. С 1998 по 2011 работал техническим редактором в издательстве «ГИОРД». С 2009 по 2013 верстал (и переводил на русский) проспекты для Siemens Medical Solutions.

Направления деятельности: