diabigor

Игнашов diabigor

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Большой опыт технического редактирования и вёрстки научной, учебной и справочной литературы, а также корпоративных рекламных проспектов. С 1998 по 2011 работал техническим редактором в издательстве «ГИОРД». С 2009 по 2013 верстал (и переводил на русский) проспекты для Siemens Medical Solutions.

Направления деятельности:

  • Техническое редактирование и вёрстка книг, проспектов, каталогов.
  • Редактирование и корректура текстов общей или специализированной тематики на русском языке.
  • Сканирование и распознавание текстов на русском и английском.
  • Перевод с английского.