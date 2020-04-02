diablo-tigr

Создание и продвижение сайтов

Привет меня зовут Илья Черепинец.

Созданием сайтов заинтересовался еще в 2006 году, первые сайты делал на чистом xhtml еще на конструкторе WAP-сайтов wen. Потом как наверно и все новички перешел на конструктор сайтов uCoz. На uCoz просидел наверно с год, изучал его параллельно делая Фан-сайт одной online игрушки и в один момент понял что посещение перевалило 1000 человек в сутки, а я уперся в потолок бесплатного пространства конструктора. Пришлось искать выход, долгое время не решался использовать Joomla или Drupal для нового сайта. В конечном итоге начал изучать Joomla. А дальше нелегкая занесла меня в SEO

В 2011 году мне удалось познакомиться с CMS 1С-Битрикс. Пока занимался продвижением, изучил данную CMS и попробовал создать парочку сайтов на ней. Так сайт за сайтом перешел в основном на фриланс-проекты.

В последнее время у меня накопилось много знаний и захотелось немного ними поделиться. Вот так я взялся за изучение WordPress.