Доброго времени суток! Меня зовут Мария.Хотела бы предложить Вам свои услуги по транскрибации (расшифровке)

аудиозаписей, видеозаписей

семинаров,

коучингов,

тренингов,

бизнес завтраков

судебных заседаний

интервью, фокус групп,круглых столов

вебинаров, лекций,аудиокниг

стенограммы диссертаций

Имею большой опыт работы в данной сференеоднократно сотрудничала с ведущими руководителями маркетинговых агентств Российской Федерации, адвокатами.

Имею высшее образование. Выполняю работу, качественно, быстро, не считаясь с личным временем.

Оплата результата работы ПОСЛЕ ее принятия заказчиком.

Гарантирую со свой стороны профессионализм, добросовестность, честность.

Результат предоставлю в удобном для Вас формате: Word. Также в ходе расшифровки убираются «слова-паразиты»

Стоимость транскрибации рассчитывается индивидуально, т.к. все записи разного качества, поэтому время

выполнения работы всегда разное.