diana100

Мария Славина diana100

 
34 годаРоссия/Ярославль
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Доброго времени суток! Меня зовут Мария.Хотела бы предложить Вам свои услуги по транскрибации (расшифровке)

аудиозаписей, видеозаписей

  • семинаров, 

  • коучингов, 

  • тренингов, 

  • бизнес завтраков 

  • судебных заседаний

  • интервью, фокус групп,круглых столов

  • вебинаров, лекций,аудиокниг 

  • стенограммы диссертаций
Имею большой опыт работы в данной сфере (более 5 лет), неоднократно сотрудничала с ведущими руководителями маркетинговых агентств Российской Федерации, адвокатами.

Имею высшее образование. Выполняю работу, качественно, быстро, не считаясь с личным временем.

Оплата результата работы ПОСЛЕ ее принятия заказчиком.

Гарантирую со свой стороны профессионализм, добросовестность, честность.

Результат предоставлю в удобном для Вас формате: Word. Также в ходе расшифровки убираются «слова-паразиты»

Стоимость транскрибации рассчитывается индивидуально, т.к. все записи разного качества, поэтому время

выполнения работы всегда разное.