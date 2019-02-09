Доброго времени суток! Меня зовут Мария.Хотела бы предложить Вам свои услуги по транскрибации (расшифровке)
аудиозаписей, видеозаписей
- семинаров,
- коучингов,
- тренингов,
- бизнес завтраков
- судебных заседаний
- интервью, фокус групп,круглых столов
- вебинаров, лекций,аудиокниг
- стенограммы диссертаций
Имею высшее образование. Выполняю работу, качественно, быстро, не считаясь с личным временем.
Оплата результата работы ПОСЛЕ ее принятия заказчиком.
Гарантирую со свой стороны профессионализм, добросовестность, честность.
Результат предоставлю в удобном для Вас формате: Word. Также в ходе расшифровки убираются «слова-паразиты»
Стоимость транскрибации рассчитывается индивидуально, т.к. все записи разного качества, поэтому время
выполнения работы всегда разное.
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