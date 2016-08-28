2D художник, художник векторной графики

Что я могу вам предложить:

- 2D рисунки от руки (цифровая живопись, линейная графика, скетчи)

- векторная графика (иллюстрации, бесшовные фоны/узоры)

- дизайн персонажей (вектор, растр)

- разработка иконок

Работаю по предоплате (размер оговаривается). Сроки и конечная стоимость зависят от объёма конкретной работы.

По вопросам сотрудничества писать на почту [email protected], в скайп dzhabieva.contact (c 14 до 20 в любой день) или в личные сообщения.

Также мои векторные иконки, иллюстрации, бесшовные фоны и узоры можно посмотреть и приобрести здесь: www.shutterstock.com/g/DianaDzhabieva?rid=3143132

Скетчи и цифровая живопись: http://soullessmerh.deviantart.com/