2D художник, художник векторной графики
Что я могу вам предложить:
- 2D рисунки от руки (цифровая живопись, линейная графика, скетчи)
- векторная графика (иллюстрации, бесшовные фоны/узоры)
- дизайн персонажей (вектор, растр)
- разработка иконок
Работаю по предоплате (размер оговаривается). Сроки и конечная стоимость зависят от объёма конкретной работы.
По вопросам сотрудничества писать на почту [email protected], в скайп dzhabieva.contact (c 14 до 20 в любой день) или в личные сообщения.
Также мои векторные иконки, иллюстрации, бесшовные фоны и узоры можно посмотреть и приобрести здесь: www.shutterstock.com/g/DianaDzhabieva?rid=3143132
Скетчи и цифровая живопись: http://soullessmerh.deviantart.com/
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Портфолио
- Этнические геометрические бесшовные фоны146 просмотров
- Женский персонаж (beauty-тематика)177 просмотров
- Приглашение на свадьбу121 просмотр
- Портрет девушки (цифровая живопись)166 просмотров
- Цифровая живопись111 просмотров
- Геометрические бесшовные фоны109 просмотров
- Бесшовные фоны с едой127 просмотров
- Космические фоны106 просмотров
- Набор векторных иконок на свадебную тему109 просмотров
- Женский персонаж (beauty-тематика)117 просмотров
- Женский персонаж (beauty-тематика)117 просмотров
- Женский персонаж (beauty-тематика)130 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!