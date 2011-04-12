dilight

Андрей dilight

 
53 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Персональный проект для SvetaSlava
Это первый проект Андрея и он справился с ним даже лучше, чем бывалые Заказчики! С первых строк расположил к себе. Хочу поблагодарить за вежливость, пунктуальность, коммуникативность, соучастие в проекте и главное ответственность! Андрей, буду рада с вами и дальше работать, Обращайтесь :)
Работая со Светланой были обрадованны подходом к реализации решения : -Предложением множества креативных вариантов и последовательным переходом от частных решении прорисовки - к выработке концепции, полностью раскрывающей замысел проекта; -Визуализацией концепта; -Терпеливостью в оказании консультаций и подсказок, позволяющих полностью раскрыть желание заказчика и не нарушить при этом гармонию рисунка; -Оперативностью в предоставлении вариантов графем и контактов с заказчиком. Остались очень довольны результатом . Выражаем ей огромную благодарность. Готовы в дальнейшем сотрудничать и рекомендовать !
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