Это первый проект Андрея и он справился с ним даже лучше, чем бывалые Заказчики! С первых строк расположил к себе. Хочу поблагодарить за вежливость, пунктуальность, коммуникативность, соучастие в проекте и главное ответственность! Андрей, буду рада с вами и дальше работать, Обращайтесь :)