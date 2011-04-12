Это первый проект Андрея и он справился с ним даже лучше, чем бывалые Заказчики! С первых строк расположил к себе. Хочу поблагодарить за вежливость, пунктуальность, коммуникативность, соучастие в проекте и главное ответственность! Андрей, буду рада с вами и дальше работать, Обращайтесь :)
Работая со Светланой были обрадованны подходом к реализации решения :
-Предложением множества креативных вариантов и последовательным переходом от частных решении прорисовки - к выработке концепции, полностью раскрывающей замысел проекта;
-Визуализацией концепта;
-Терпеливостью в оказании консультаций и подсказок, позволяющих полностью раскрыть желание заказчика и не нарушить при этом гармонию рисунка;
-Оперативностью в предоставлении вариантов графем и контактов с заказчиком.
Остались очень довольны результатом .
Выражаем ей огромную благодарность.
Готовы в дальнейшем сотрудничать и рекомендовать !