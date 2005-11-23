я проф программист высшее образование, аспирантура,
2 года преподавал програмирование в университете,
последние 4 года работал адулт вебмастером
писал скрипты средней сложности и выше
php+mysql,html+javascript знаю очень неплохо
сейчас ищу удаленную работу (проживаю в городе Черкассы)
самая сильная моя разработка это реалтаймовая система трейда трафиком
и рейтинговой ротации контента для адулт сайта (аналогичные комерческие
скрипты стоят 200-500$ копия и имхо эффективность их похуже, могу показать исходники)
из адулта я ушел по этическим соображениям
зарплата мне на данный момент нужна мин 200$
чтобы продержатся наплаву