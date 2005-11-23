я проф программист высшее образование, аспирантура,

2 года преподавал програмирование в университете,

последние 4 года работал адулт вебмастером

писал скрипты средней сложности и выше

php+mysql,html+javascript знаю очень неплохо

сейчас ищу удаленную работу (проживаю в городе Черкассы)

самая сильная моя разработка это реалтаймовая система трейда трафиком

и рейтинговой ротации контента для адулт сайта (аналогичные комерческие

скрипты стоят 200-500$ копия и имхо эффективность их похуже, могу показать исходники)

из адулта я ушел по этическим соображениям

зарплата мне на данный момент нужна мин 200$

чтобы продержатся наплаву