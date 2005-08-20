Языки программирования:
- Программирование на языке Pascal, работа в среде Delphi.
- Программирование на Perl, PHP.
- Программирование на языке Assembler.
- Программирование на С/С++ для MS-DOS, Win32-систем и Linux-систем.
- HTML, JAVA Script.
Администрирование и сетевые технологии:
- Настройка firewall и систем обнаружения вторжения (IDS). Хороший опыт в настройки и работы с IPChains, Snort.
- Анализ и расследование типовых нарушений безопасности.
- Планирование и реализация инфраструктуры локальной сети. Развёртка и защита беспроводных локальных сетей.
- Установка и настройка серверов Linux (ASPLinux, RedHat, Mandrake и
др), Windows NT/2000/XP, FreeBSD.
- Администрирование Linux, FreeBSD, Windows NT/2000 серверов.
- Администрирование SQL Server 2000
- Сетевые протоколы.
- Сетевые системы. (Win2k, *nix, *BSD)
Дополнительная информация:
- Хороший опыт работы с 3D-Max, Photoshop, Flash, Dreamweaver, Maya.
- Диплом: "Программирование распределенных и графических систем в обьектно-ориентированных средах проектирования"
- Диплом: "Объектно-ориентированный анализ и проектирование Borland Delphi, Borland C++ и Microsoft Visual C++."
- Хороший опыт работы со всеми MS-офис продуктами: Word, Excel и тд.
- Базовые знания английского и немецкого языка.