Языки программирования:

- Программирование на языке Pascal, работа в среде Delphi.

- Программирование на Perl, PHP.

- Программирование на языке Assembler.

- Программирование на С/С++ для MS-DOS, Win32-систем и Linux-систем.

- HTML, JAVA Script.

Администрирование и сетевые технологии:

- Настройка firewall и систем обнаружения вторжения (IDS). Хороший опыт в настройки и работы с IPChains, Snort.

- Анализ и расследование типовых нарушений безопасности.

- Планирование и реализация инфраструктуры локальной сети. Развёртка и защита беспроводных локальных сетей.

- Установка и настройка серверов Linux (ASPLinux, RedHat, Mandrake и

др), Windows NT/2000/XP, FreeBSD.

- Администрирование Linux, FreeBSD, Windows NT/2000 серверов.

- Администрирование SQL Server 2000

- Сетевые протоколы.

- Сетевые системы. (Win2k, *nix, *BSD)

Дополнительная информация:

- Хороший опыт работы с 3D-Max, Photoshop, Flash, Dreamweaver, Maya.

- Диплом: "Программирование распределенных и графических систем в обьектно-ориентированных средах проектирования"

- Диплом: "Объектно-ориентированный анализ и проектирование Borland Delphi, Borland C++ и Microsoft Visual C++."

- Хороший опыт работы со всеми MS-офис продуктами: Word, Excel и тд.

- Базовые знания английского и немецкого языка.