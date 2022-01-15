Дизайн сайтов

👋 Привет!

Меня зовут Дмитрий и я веб-дизайнер из Минска. Мне чуть больше 28 лет, почти женат на прекрасной девушке. А еще боюсь высоты и все проспать. Как-то совсем не очень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться, но еще больше не нравится приветствие «Доброго времени суток». К работе подхожу со всей ответственностью и всегда довожу дело до конца.

Связаться со мной:

Телеграм - @WarriorChaos

Инстаграм - https://www.instagram.com/dimagarkawy/?hl=ru

Вк - https://vk.com/dima_fox_yt

Почта - [email protected]

Мои кошельки: