dimaslavsky

Звукорежиссер, саунд продюсер

С 2014-го работаю в собственной студии. Произвожу записи и последующую обработку вокальных партий и музыкальных инструментов: редактирование, монтаж и тюнинг любой сложности — соло и группы исполнителей, выравнивание ритма и интонации, а также сведение голоса с фонограммой и мастеринг.

— предоставляю услугу записи «Песни в подарок»: запись вашего голоса в студии под фонограмму любой песни в качестве аудио-открытки в подарок любимым людям, друзьям, родственникам или коллегам на день свадьбы, юбилей, новоселье и другое значимое событие. Если вы переживаете о том, что пение возможно не ваш конёк, помните: главное выразить свои чувства, а технические моменты — это задача звукорежиссёра.

— выполняю саунд дизайн, саунд продюсирование демо версий треков заказчика, создание аудио джинглов, создание аудио спец эффектов для видео.

— выполняю сведение мультитрека.

— преподаю уроки саунд продюсирования, сведения, синтеза звука, обучаю музыкальным компьютерным приложениям (Cubase Pro, Ableton Live и другим программным продуктам для создания музыкального продакшена и обработки звука.)

— имею опыт работы концертным звукорежиссером и звукооператором на конференциях и семинарах.

— владею игрой на музыкальных инструментах: аккордеон, электрогитара, фортепиано.

Образование и курсы повышения квалификации:

Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского, артист оркестра, преподаватель, 1995–1999 гг.Кемеровский государственный институт культуры, акустические основы звукорежиссуры, 2020 г.Пермский государственный институт культуры, практики использования современной звуко- и свето- техники в учреждении культуры, 2021 г.