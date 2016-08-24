dimavasylyna

Дмитрий Василина dimavasylyna

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качественная обработка фотографии: ретушь, коллажи, цветокоррекция, замена фона, обтравка, реставрация и многое другое.

Вместо 1000 слов моё портфолио:  

https://drive.google.com/open?id=0B3MKVF87DEIcVDFQU01aSjVkelE

Предоставляю такие услуги:

- ретушь

- цветокоррекция

- монтаж

- реставрация

- нанесение и удаление водяных знаков

- создание коллажей

- обтравка

- замена фона

- и другое 

Моя почта:  [email protected]  

Скайп: dimatracerstalker

В онлайне каждый день с 8 утра 

Портфолио

Отзывы заказчиков

Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Вставить одну картинку в другую
WordPress
Дмитрий прекрасно справился с задачей! рекомендую его!
Четкая формулировка задач - на половину сделана работа) Так что с такими людьми как Евгений, работать - одно удовольствие!
Ответный отзыв