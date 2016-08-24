Качественная обработка фотографии: ретушь, коллажи, цветокоррекция, замена фона, обтравка, реставрация и многое другое.
Вместо 1000 слов моё портфолио:
https://drive.google.com/open?id=0B3MKVF87DEIcVDFQU01aSjVkelE
Предоставляю такие услуги:
- ретушь
- цветокоррекция
- монтаж
- реставрация
- нанесение и удаление водяных знаков
- создание коллажей
- обтравка
- замена фона
- и другое
Моя почта: [email protected]
Скайп: dimatracerstalker
В онлайне каждый день с 8 утра
Портфолио
- Сложный коллаж452 просмотра
- Фотореалистичный коллаж708 просмотров
- Создание аватарок и другое492 просмотра
- Ретушь кожи, коммерческая ретушь598 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
9 лет назад
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Дмитрий прекрасно справился с задачей! рекомендую его!
Ответный отзыв
Четкая формулировка задач - на половину сделана работа) Так что с такими людьми как Евгений, работать - одно удовольствие!