dimb22

Дмитрий dimb22

 
47 летУкраина/Харьков
20 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Профиль работ :

- корпоративное видео с 1999г

- обработка фотографий - профи с 1996

- разработка низкополигональных 3D моделей (в основонм ландшафтов для 3D игр) с 2001

занимаюсь этим всем параллельно.

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