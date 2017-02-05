Профиль работ :
- корпоративное видео с 1999г
- обработка фотографий - профи с 1996
- разработка низкополигональных 3D моделей (в основонм ландшафтов для 3D игр) с 2001
занимаюсь этим всем параллельно.
Портфолио
- Без названия101 просмотр
- Без названия106 просмотров
- Без названия108 просмотров
- Портрет203 просмотра
- Дождь в ванной209 просмотров
- Жизнь сфер213 просмотров
- Вечер в промзоне166 просмотров
- Пасха181 просмотр
- Весеннее утро186 просмотров
- Снег176 просмотров
- Без названия188 просмотров
- Без названия180 просмотров