dimchik56

Дмитрий Гринь dimchik56

 
32 годаУкраина/Кременчуг
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Образование: высшее экономическое, степень - магистр.

Специальность: менеджмент организаций и администрирование.

Дополнительная информация

Украинский :  свободное владение

Русский : родной

Английский :  Intermediate

Ответственное отношение к работе. Быстрая обучаемость, скрупулезность,  настойчивость и стремление к профессиональному росту. Без вредных привычек.

Почему со мной удобно работать: 

  • Ответственный подход к выполнению любого задания.
  • Исправление ошибок и доработка даже после полной оплаты, в случае если они были найдены.
  • Внимание к деталям - очень жестко отношусь к самопроверке работ, что сводит количество правок к самому минимуму.
  • Работа на результат - никогда не ограничиваю в количестве правок и вариантов. Моя цель - это результат, который вам понравится.