Образование: высшее экономическое, степень - магистр.

Специальность: менеджмент организаций и администрирование.

Дополнительная информация

Украинский : свободное владение

Русский : родной

Английский : Intermediate

Ответственное отношение к работе. Быстрая обучаемость, скрупулезность, настойчивость и стремление к профессиональному росту. Без вредных привычек.

Почему со мной удобно работать: