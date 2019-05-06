Образование: высшее экономическое, степень - магистр.
Специальность: менеджмент организаций и администрирование.
Дополнительная информация
Украинский : свободное владение
Русский : родной
Английский : Intermediate
Ответственное отношение к работе. Быстрая обучаемость, скрупулезность, настойчивость и стремление к профессиональному росту. Без вредных привычек.
Почему со мной удобно работать:
- Ответственный подход к выполнению любого задания.
- Исправление ошибок и доработка даже после полной оплаты, в случае если они были найдены.
- Внимание к деталям - очень жестко отношусь к самопроверке работ, что сводит количество правок к самому минимуму.
- Работа на результат - никогда не ограничиваю в количестве правок и вариантов. Моя цель - это результат, который вам понравится.