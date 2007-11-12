Компания «Merigon-Grup S.R.L» предлагает Вам весь спектр услуг по созданию Рекламного блока в Интернете, который включает в себя следующие позиции:

1. Консультации.

Вы являетесь профессионалами в своем бизнесе и совсем не обязательно должны владеть всеми аспектами создания интернет-ресурсов. Это наша работа, и мы ее с удовольствием выполним. Если у Вас есть какие-то вопросы, Вы всегда сможете связаться с нами. Мы Вам расскажем обо всем, что нужно для создания сайта - от покупки доменного имени до размещения готового сайта в Интернете и поддержи его в Сети.

2. Разработка концепции Вашего представительства в Интернете.

Своей целью мы ставим не только создание профессионально оформленного и технически грамотного ресурса, но и разработку концепции Вашего бизнеса в Интернете.

Мы выясняем все Ваши пожелания к проекту, делаем полный анализ сайтов Ваших ближайших конкурентов, рекомендуем тематические ресурсы, наиболее подходящие для размещения рекламы

3. Создание дизайна сайта.

Исходя из концепции Вашего бизнеса и поставленных перед проектом задач, мы создадим для Вас индивидуальный и узнаваемый дизайн, который будет соответствовать сфере Вашего бизнеса и производить благоприятное впечатление на Ваших клиентов.

Можете быть уверены, что дизайн Вашего сайта будет разработан индивидуально именно для Вас.

4. Техническое воплощение проекта.

Для создания сайтов мы используем все самые передовые интернет-технологии. Принимая решение о том или ином воплощении проекта, мы берем во внимание следующие позиции:

- скорость загрузки сайта

- сложность и масштаб возможных последующих изменений проекта

- частота обновлений разделов

- нахождение сайта поисковыми системами

- производительность программных модулей

- функциональность того или иного сервиса

- оптимально построенная система поиска, отсутствие «скрытых» и «тупиковых» ссылок.

5. Верстка и наполнение проекта.

Мы выполняем профессионально «ручную» верстку страниц. Такая верстка является самой надежной и позволяет обеспечить чистоту кода, избавляя его от ненужных элементов, которые могут впоследствии вызвать искажения на странице и увеличить время ее загрузки и т.п..

6. Тестирование проекта.

Мы тестируем проект на всех стадиях его разработки. Выбираются различные браузеры, различные разрешения экрана, разные размеры шрифта. Проверяется работоспособность программных модулей. Имитируются различные действия пользователя.

7. Продвижение сайта в Интернете.

Мы подберем для Вас самые оптимальные варианты рекламный кампаний и предложим хорошие скидки на наиболее известных рекламных площадках.

Наши специалисты проанализируют сайты Ваших конкурентов и дадут рекомендации по размещению Вашей рекламы. После проведения рекламной кампании мы предоставим Вам подробный статистический и аналитический отчеты.

8. Поддержка проекта.

Проект требует поддержки, и никакая автоматизация не заменит работы веб-дизайнера. Мы не бросаем наших клиентов на произвол судьбы, а осуществляем необходимую техническую поддержку всех созданных нами проектов. Вы можете рассчитывать на нашу оперативную помощь и консультации.

Программирование:

1. macromedia Flash (презентации, векторная графика, анимация, эффекты, программирование)

2.Adobe Photoshop, Image Ready, Corel Draw.

3. работа со Звуком (sound Forge)

4. анимация текста (flax. swish. animFx. animMX)

5. ХТМЛ, PHP, HTML, DHTML, JavaScript, CSS, Action Script, XML.

6.Adobe Premier

7.BCAD-PRO, PRO-100