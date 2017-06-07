dimmanthall

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Здравствуйте, меня зовут Филипп, если Вы читаете это, то для Вас актуален поиск грамотного копирайтера.

Если Вы задались этим вопросом, то в первую очередь Вас интересуют увеличение продаж товаров/услуг, а это Ваша прибыль. Профессиональный копирайтер обязан разбираться в психологии, маркетинге и находить подход для определённых целевых категорий.

Текст должен вести своеобразный диалог с потенциальным клиентом: волновать и убеждать, спрашивать и отвечать. Всё это может делать Ваш менеджер, но ему Вы платите раз в месяц, а заказать копирайтинг можно 1 раз и получать результат на постоянной основе.

Написание продающих текстов — это работа не для всех копирайтеров. Вы запросто определите профессиональный текст от дилетантства.

При заказе копирайтинга Вы получите статьи:

направленные на целевую аудиторию;

написанные понятным языком;

без «воды» - каждое слово выполняет определённую миссию;

призывающие к действию;

играющие на эмоциях.

Работаю только по предоплате

частичной предоплате

(100%) или(50% – 70%). Оплата осуществляется на картуили

Пока Вы решаете, другие уже увеличивают конверсию своих проектов. Заказывайте сегодня, чтобы зарабатывать в разы больше уже завтра.