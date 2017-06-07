dimmanthall

Здравствуйте, меня зовут Филипп, если Вы читаете это, то для Вас актуален поиск грамотного копирайтера.
Если Вы задались этим вопросом, то в первую очередь Вас интересуют увеличение продаж товаров/услуг, а это Ваша прибыль. Профессиональный копирайтер обязан разбираться в психологии, маркетинге и находить подход для определённых целевых категорий.
Текст должен вести своеобразный диалог с потенциальным клиентом: волновать и убеждать, спрашивать и отвечать. Всё это может делать Ваш менеджер, но ему Вы платите раз в месяц, а заказать копирайтинг можно 1 раз и получать результат на постоянной основе.
Написание продающих текстов — это работа не для всех копирайтеров. Вы запросто определите профессиональный текст от дилетантства.
При заказе копирайтинга Вы получите статьи:
- направленные на целевую аудиторию;
- написанные понятным языком;
- без «воды» - каждое слово выполняет определённую миссию;
- призывающие к действию;
- играющие на эмоциях.
Пока Вы решаете, другие уже увеличивают конверсию своих проектов. Заказывайте сегодня, чтобы зарабатывать в разы больше уже завтра.
Отвечаю в течение суток.