Разработки:
1. Сайты (CMS индивидуальные системы), различной сложности с различными расширения управления.
2. Форумы различной сложности с индивидуальной системой управления.
3. Каталоги с расширенными возможностями.
4. Магазины с платежными системами.
WebMoney [Keeper Classic]
WebMoney [Keeper Light]
Номер чека [Paymer.com] или [ВМ-карты]
Номер и пин-код в системе [Telepat.ru]
E-mail в системе Enum.ru
Квитанцией [терминала по приему наличных]
5. И многое другое, для бесплатной оценки вашего проекта, заполните оценочную форму ниже.
Эконом от 100$
Шаблонный дизайн (смена логотипа и цветовой гаммы);
О компании, контактная информация с картой проезда;
Система новостей сайта;
Собственная система статистики сайта;
Система редактирования содержимого сайта пользователем.
Представительство от 800$
Эксклюзивный дизайн;
О компании, контактная информация с картой проезда;
Система новостей (анонсов) сайта;
Каталог продукции (услуг);
Форма обратной связи;
Собственная система статистики сайта;
Система редактирования содержимого сайта пользователем.
Корпоративный от 1000$
Эксклюзивный дизайн;
О компании, контактная информация с картой проезда;
Система новостей (анонсов) сайта;
Рассылка новостей зарегистрированным пользователям;
Каталог продукции (услуг);
Заказ продукции через интернет (интернет-магазин);
Загрузка прайс-листа в формате Microsoft Excel;
Поисковая система по страницам сайта;
Динамическая карта сайта;
Форма обратной связи;
Собственная система статистики сайта;
Система редактирования содержимого сайта пользователем.