Разработки:

1. Сайты (CMS индивидуальные системы), различной сложности с различными расширения управления.

2. Форумы различной сложности с индивидуальной системой управления.

3. Каталоги с расширенными возможностями.

4. Магазины с платежными системами.

WebMoney [Keeper Classic]

WebMoney [Keeper Light]

Номер чека [Paymer.com] или [ВМ-карты]

Номер и пин-код в системе [Telepat.ru]

E-mail в системе Enum.ru

Квитанцией [терминала по приему наличных]

5. И многое другое, для бесплатной оценки вашего проекта, заполните оценочную форму ниже.

Эконом от 100$

Шаблонный дизайн (смена логотипа и цветовой гаммы);

О компании, контактная информация с картой проезда;

Система новостей сайта;

Собственная система статистики сайта;

Система редактирования содержимого сайта пользователем.

Представительство от 800$

Эксклюзивный дизайн;

О компании, контактная информация с картой проезда;

Система новостей (анонсов) сайта;

Каталог продукции (услуг);

Форма обратной связи;

Собственная система статистики сайта;

Система редактирования содержимого сайта пользователем.

Корпоративный от 1000$

Эксклюзивный дизайн;

О компании, контактная информация с картой проезда;

Система новостей (анонсов) сайта;

Рассылка новостей зарегистрированным пользователям;

Каталог продукции (услуг);

Заказ продукции через интернет (интернет-магазин);

Загрузка прайс-листа в формате Microsoft Excel;

Поисковая система по страницам сайта;

Динамическая карта сайта;

Форма обратной связи;

Собственная система статистики сайта;

Система редактирования содержимого сайта пользователем.