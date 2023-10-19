Видеомонтаж Аудиомонтаж Цветокор Анимации
Учился в колледже где изучал киноиндустрию, изучал и прошел курсы по Adobe Premiere Pro и Affter Effect
Постараюсь быстро и качественно выполнить все требования, монтирую любые запросы. В профиле есть мои примеры работ.
Портфолио
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Аудиомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#92
Анимация
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#106
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#403