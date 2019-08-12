dissidentkontext

Dissident, Kontext, Битый Сектор

Композитор, звукорежиссер, продюсер, преподаватель, саунд-дизайнер, битмейкер и диджей, занимающийся электронной музыкой с конца девяностых годов. Довольно быстро заслужив известность в России, уже в 2002 году он вступает на мировую сцену с релизом на английском Renegade Hardware. С тех пор его дискография стабильно пополняется и на данный момент насчитывает уже около десяти альбомов и огромное количество релизов на российских и зарубежных лейблах, в числе которых Pinecone Moonshine, Offshore, Subtle Audio, Hospital, Absys, KOS.MOS, Microfunk, Counter Intelligence и многие другие.

В 2006 году основал собственный импринт Opposide Records, который успешно функционирует по сей день.

https://vk.com/kontext

https://vk.com/dissident_kontext

https://soundcloud.com/kontext