ОСНОВОНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

Разработка графической части Web сайтов, деталей интерфейсов и навигации юзабилити, технический дизайн, флеш и gif анимация.

Айдентика — логотипы, фирменный стиль

Иллюстрирование — сложные векторные/растровые иллюстрации

Полиграфия – оформление обложек журналов, буклетов.

Опыт работы в сфере графического дизайна - 4 года.

ПРИКЛАДНОЕ ПО

Adobe Photoshop, Adobe Illustarator, Corel Draw, Corel Photopaint, Macromedia Fire Works, Flash, Image Ready, 3dsmax (не сложный рендеринг).С данными приложениями знаком от 2-5 лет. Умение рисовать от руки. Креатив. Опыт руководства группой дизайнеров.

Принимал участие в более 50 коммерческих проектах.

Иностранные языки: английский (средний уровень, способен читать проф документацию)