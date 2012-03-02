Разработка приложений под Facebook

Разработка полнофункциональных приложений под Facebook, оформление страниц Facebook, FBML, извлечение контента и разных полезностей с этой социальной сети.

Примеры работ:

- apps.facebook.com/theimperialarena (Флэш-игра под Facebook)

- apps.facebook.com/speedupmoscow (Приложение для группы speedupmoscow)

- apps.facebook.com/inparfumru (Парфюмерная лавка InParfumru)

- apps.facebook.com/avtotest (авто IQ тест)

Контакты:

e-mail: [email protected]

skype: artdiveev