Разработка приложений под Facebook
Разработка полнофункциональных приложений под Facebook, оформление страниц Facebook, FBML, извлечение контента и разных полезностей с этой социальной сети.
Примеры работ:
- apps.facebook.com/theimperialarena (Флэш-игра под Facebook)
- apps.facebook.com/speedupmoscow (Приложение для группы speedupmoscow)
- apps.facebook.com/inparfumru (Парфюмерная лавка InParfumru)
- apps.facebook.com/avtotest (авто IQ тест)
Контакты:
e-mail: [email protected]
skype: artdiveev
Веб-программирование
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