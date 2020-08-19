Фото / Видео

Приветствую у себя в профиле.

Я занимаюсь съемкой фото и видео под ключ.

Постоянно развиваюсь в этих областях и повышаю навыки. Изначально я получил опыт в продажах, презентациях, работы с клиентами, опыт организаторской деятельности. По этому при создании контента стараюсь делать не просто красиво, а что бы ваши видео и фото были максимально продающими и вызывали интерес у зрителей. Могу собрать команду, найти моделей и организовать съемки.

Пунктуален, ответственен, ценю свое и чужое время.

Связаться со мной лучше по Ватсап