Настройка и поддержка серверов на базе Linux/BSD, консалтинг

С 2001 года активно занимаюсь администрированием серверов. Основной профиль - безопасность. По ходу работы пришлось вникнуть так же в понятия оптимизации работы серверов и сайтов, прикладное программирование (для серверов) + немного для сайтов.

С 2008 года захотелось "свой сайт", выбор пал на Drupal, пришлось достаточно серьезно вникнуть. С тех пор CMS Drupal в принципе вторая специализация. Хотя все равно "больше админ, чем программер".

Предпочтительная работа - установка, настройка и сопровождение сервера на базе unix подобной ОС (предпочтительно FreeBSD, но не принципиально - любые BSD и Linux системы).

Делаю все качественно и в срок. С упором на безопасность и оптимизацию быстродействия.