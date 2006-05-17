Жигалкин Дмитрий Александрович.

1978 г.р.

Закончил среднюю школу № 3 г. Ужгорода. ( класс с углублённым изучением английского языка ).

Образование - высшее : Ужгородский Национальной Университет , математический факультет, кафедра теории оптимизации и системного анализа, диплом специалиста.

Специальность – математика, специализация - прикладное и программное обеспечение электронных вычислительных машин и автоматических систем управления.

Средний бал - больше 4,5 . Свободно читаю необходимую в работе литературу и документацию на английском языке.

Опыт работы со следующими операционными системами: Microsoft MS-DOS, Windows 9x, ME, 2000 PRO/SRV, XP PRO/HE.

Меньше – Nowell Netware 4.x, UNIX SCO 5, Linux Red Hat 8.x 9.x.

Владею необходимыми для работы сетей технологиями и программным обеспечением: TCP/IP, Active Directory, DHCP, DNS, RRAS Servers, и т.д.Есть опыт конфигурирования сетевого оборудования: Dial-Up modems, SHDSL modems, базовые навыки в работе коммутаторами и маршрутизаторами (Cisco,NSG). Базовый опыт инсталляции , настройки и сопровождения офисных АТC. Опыт работы с банкоматами, пос-терминалами.

Последние 2 года работал в следующих учреждениях :

Банк „Надра” Ужгородское РУ. Инженер-программист. - 19 мес.

Закарпатская филия АБ „Брокбизнесбанк” Инженер-программист . – 13 мес.

Имею опыт программирования на Microsoft Visual C# .NET (основное), а также - Microsoft Foxpro / Visual FoxPro, Borland Pascal/Delphi.

Не имею болшого опыта коммерческой разработки программного обеспечения.

Но имею опыт написания простых десктоп и ASP.NET интерфейсов и WEB сервисов а также CustomControl-ов для Венгерской фирмы-разработчика программного обеспечения.

Заинтересован в удаленной работе над разработкой приложений на платформе .NET

(Microsoft Visual C#).

Тел. :

8050-965-70-49 моб.

(803122) 5-12-48 дом.

(80312) 61-59-92 раб. Позвать Дмитрия.

icq : 232-188-738

e-mail : [email protected]