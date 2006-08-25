dmitcat

Гость dmitcat

 
43 годаРоссия/Москва
20 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Разработка сложных интернет-систем, скриптов, динамических сайтов. Опыт разработок с 2001 года.

Владею технологиями: php, mysql, css, html, javascript

ЯП: delphi, c++

Из разработок, которыми можно гордится:

www.terraelectronica.ru - крупный портал-магазин

www.etiket-shop.ru - интернет магазин

www.keramograny.ru - сайт каталог

www.podvezu.ru - сайт каталог

www.nv-group.ru - интернет магазин

www.licey-newmsk.ru - сайт сообщество

www.talex.ru - сайт компании

и еще много других - www.webgrup.ru

Выполнял ряд крупных проектов для немецкой и американской фирм.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphi

  • Сделать flash карту

    $250

    Есть сайт, на нем есть флешка - http://amikgaz.ru/index.php?Page=66 предыдущий разработчик "смылся", исходников нет... Задача - повторить флешку, но сделать ее более "продвинутой". Т.е. все надписи нужно черпать из текстового файла, который формируется по данным из БД пошагово: 1. при загрузке ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад