Есть сайт, на нем есть флешка - http://amikgaz.ru/index.php?Page=66 предыдущий разработчик "смылся", исходников нет... Задача - повторить флешку, но сделать ее более "продвинутой". Т.е. все надписи нужно черпать из текстового файла, который формируется по данным из БД пошагово: 1. при загрузке ...