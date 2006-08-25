Есть сайт, на нем есть флешка - http://amikgaz.ru/index.php?Page=66 предыдущий разработчик "смылся", исходников нет... Задача - повторить флешку, но сделать ее более "продвинутой". Т.е. все надписи нужно черпать из текстового файла, который формируется по данным из БД пошагово: 1. при загрузке ...
Разработка сложных интернет-систем, скриптов, динамических сайтов. Опыт разработок с 2001 года.
Владею технологиями: php, mysql, css, html, javascript
ЯП: delphi, c++
Из разработок, которыми можно гордится:
www.terraelectronica.ru - крупный портал-магазин
www.etiket-shop.ru - интернет магазин
www.keramograny.ru - сайт каталог
www.podvezu.ru - сайт каталог
www.nv-group.ru - интернет магазин
www.licey-newmsk.ru - сайт сообщество
www.talex.ru - сайт компании
и еще много других - www.webgrup.ru
Выполнял ряд крупных проектов для немецкой и американской фирм.
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- $250Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад