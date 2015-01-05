dmitmor

Дмитрий dmitmor

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь настройкой контекстной рекламы.

Настройка Рекламных компаний на поиске Яндекс и AdWords‎, настройка контекстно-медийной рекламы - РСЯ (Рекламная сеть Яндекс) и КМС (Контекстно-медийная сеть Гугл) 

Почему Вам выгодно работать со мной:

 - Опыт работы в контекстной рекламе более 5 лет; 

 - Перед началом создания РК анализирую Ваш сайт и Ваших конкурентов, делаю прогноз бюджета;

 - Составляю к каждому ключевому слову своё объявление (в Яндекс Директ)

 - Каждый день анализирую Метрику, собираю статистику;

 - При необходимости редактирую тексты объявлений, убираю неработающие ключевые слова;

 - Подбираю оптимальное количество горячих ключей для Вашей тематики;

 - Еженедельная отчётность о результатах работы.

ВНИМАНИЕ!

Провожу БЕСПЛАТНЫЙ анализ Ваших (уже существующих на данный момент), рекламных кампаний!