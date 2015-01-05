Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь настройкой контекстной рекламы.

Настройка Рекламных компаний на поиске Яндекс и AdWords‎, настройка контекстно-медийной рекламы - РСЯ (Рекламная сеть Яндекс) и КМС (Контекстно-медийная сеть Гугл)

Почему Вам выгодно работать со мной:

- Опыт работы в контекстной рекламе более 5 лет;

- Перед началом создания РК анализирую Ваш сайт и Ваших конкурентов, делаю прогноз бюджета;

- Составляю к каждому ключевому слову своё объявление (в Яндекс Директ)

- Каждый день анализирую Метрику, собираю статистику;

- При необходимости редактирую тексты объявлений, убираю неработающие ключевые слова;

- Подбираю оптимальное количество горячих ключей для Вашей тематики;

- Еженедельная отчётность о результатах работы.

ВНИМАНИЕ!

Провожу БЕСПЛАТНЫЙ анализ Ваших (уже существующих на данный момент), рекламных кампаний!