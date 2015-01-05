Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь настройкой контекстной рекламы.
Настройка Рекламных компаний на поиске Яндекс и AdWords, настройка контекстно-медийной рекламы - РСЯ (Рекламная сеть Яндекс) и КМС (Контекстно-медийная сеть Гугл)
Почему Вам выгодно работать со мной:
- Опыт работы в контекстной рекламе более 5 лет;
- Перед началом создания РК анализирую Ваш сайт и Ваших конкурентов, делаю прогноз бюджета;
- Составляю к каждому ключевому слову своё объявление (в Яндекс Директ)
- Каждый день анализирую Метрику, собираю статистику;
- При необходимости редактирую тексты объявлений, убираю неработающие ключевые слова;
- Подбираю оптимальное количество горячих ключей для Вашей тематики;
- Еженедельная отчётность о результатах работы.
ВНИМАНИЕ!
Провожу БЕСПЛАТНЫЙ анализ Ваших (уже существующих на данный момент), рекламных кампаний!