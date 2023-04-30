Удаленный HR (рекрутер). Основатель рекрутингового агентства "Орбита".

***Основатель и руководитель рекрутингового агентства "Орбита"(удаленный HR, рекрутинг, подбор персонала) https://goo.gl/VWAfsg***

*** Тренер\коуч по личной ефективности***

Подбор сотрудников любой сложности.

Приятные цены, высокое качество!

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Мы занимаемся рекрутингом для компаний в качестве удаленного HR. Размещаем Ваши вакансии на наиболее популярных ресурсах трудоустройства и мониторим актуальные резюме, социальные сети. Проводим предварительные собеседования и направляем прошедших их к Вам на основное собеседование. В случае, если сотрудник не прошел испытательный срок, бесплатно находим других. Мы ориентированы на максимально быстрый и качественный подбор сотрудников. Наши цены Вас приятно удивят. От 3000 грн. за вакансию, в отличии от других агентств, которые берут 1-2 месячного оклада сотрудника. Буду рад сотрудничеству с Вами!

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‼️HR агентство "Орбита"‼️

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Быстрый и эффективный подбор кадров любой сложности.

✅Отличное качество, приятные цены.

✔️hhagency.com.ua

☎️Тел.\Viber\Telegram

+380987390770

‍✈️Менеджер:

+380932393700

[email protected]

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