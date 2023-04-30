***Основатель и руководитель рекрутингового агентства "Орбита"(удаленный HR, рекрутинг, подбор персонала) https://goo.gl/VWAfsg***
*** Тренер\коуч по личной ефективности***
Подбор сотрудников любой сложности.
Приятные цены, высокое качество!
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Мы занимаемся рекрутингом для компаний в качестве удаленного HR. Размещаем Ваши вакансии на наиболее популярных ресурсах трудоустройства и мониторим актуальные резюме, социальные сети. Проводим предварительные собеседования и направляем прошедших их к Вам на основное собеседование. В случае, если сотрудник не прошел испытательный срок, бесплатно находим других. Мы ориентированы на максимально быстрый и качественный подбор сотрудников. Наши цены Вас приятно удивят. От 3000 грн. за вакансию, в отличии от других агентств, которые берут 1-2 месячного оклада сотрудника. Буду рад сотрудничеству с Вами!
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‼️HR агентство "Орбита"‼️
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Быстрый и эффективный подбор кадров любой сложности.
✅Отличное качество, приятные цены.
☎️Тел.\Viber\Telegram
+380987390770
✈️Менеджер:
+380932393700
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