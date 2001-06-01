Резюме

=== Ветренко Дмитрий Васильевич ===

Дата рождения: 31/01/1980

Регион: Харьковская область

График работы: Постоянная работа, удаленная работа

Область деятельности: Информационные технологии/Интернет/Базы данных

Специализация: программист, Web программист

Уровень образования: Высшее

Опыт работы: 6 лет программистом преимущественно VB6.0, VB.NET, C#, разработка web приложений, создание баз данных на SQL SERVER 2000, 2005, 2008.

ОПЫТ РАБОТЫ:

06/2001 - 11/2005 *******

Специализация: разработка программного обеспечения на VB6, VB.NET, разработка Web сайтов

Должность: инженер-тестировщик, программист

Обязанности: тестирование программных продуктов, программирование отдельных модулей проекта.

2005 - 2015

Разработка комплексных решений для бизнеса.

Технологии VB.NET, С#, MS SQL 2000, MS SQL 2005, MS SQL 2008, ASP.NET, ASP2.NET, WEB.API, EF.

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Год окончания: 2003

Учебное заведение: УИПА

Специальность: инженер-педагог, дополнительно получил диплом по которому имею право преподавать информатику в средних учебных заведениях.

Квалификация: магистр

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ:

Английский - читаю, перевожу, могу объясниться

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Технологии и базы для учета и ведении бухгалтерии фирмы

Опыт работы с MSSQL Server, опыт преподавания Delphi в УИПА

КРАТКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЫТА:

ЭКСПЕРТ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА VB6.0, ПРОГРАММИСТ: VB.NET, C#, HTML, JavaScript, Delphi; ПРОЕКТИРОВЩИК - БАЗ ДАННЫХ (Access, MS SQL)

Примеры работ:

Проекты компании avdDevelopmentGroup, в которых я принимал участие.

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Email: [email protected]