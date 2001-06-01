Резюме
=== Ветренко Дмитрий Васильевич ===
Дата рождения: 31/01/1980
Регион: Харьковская область
График работы: Постоянная работа, удаленная работа
Область деятельности: Информационные технологии/Интернет/Базы данных
Специализация: программист, Web программист
Уровень образования: Высшее
Опыт работы: 6 лет программистом преимущественно VB6.0, VB.NET, C#, разработка web приложений, создание баз данных на SQL SERVER 2000, 2005, 2008.
ОПЫТ РАБОТЫ:
06/2001 - 11/2005 *******
Специализация: разработка программного обеспечения на VB6, VB.NET, разработка Web сайтов
Должность: инженер-тестировщик, программист
Обязанности: тестирование программных продуктов, программирование отдельных модулей проекта.
2005 - 2015
Разработка комплексных решений для бизнеса.
Технологии VB.NET, С#, MS SQL 2000, MS SQL 2005, MS SQL 2008, ASP.NET, ASP2.NET, WEB.API, EF.
ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Год окончания: 2003
Учебное заведение: УИПА
Специальность: инженер-педагог, дополнительно получил диплом по которому имею право преподавать информатику в средних учебных заведениях.
Квалификация: магистр
ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ:
Английский - читаю, перевожу, могу объясниться
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Технологии и базы для учета и ведении бухгалтерии фирмы
Опыт работы с MSSQL Server, опыт преподавания Delphi в УИПА
КРАТКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЫТА:
ЭКСПЕРТ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА VB6.0, ПРОГРАММИСТ: VB.NET, C#, HTML, JavaScript, Delphi; ПРОЕКТИРОВЩИК - БАЗ ДАННЫХ (Access, MS SQL)
Примеры работ:
Проекты компании avdDevelopmentGroup, в которых я принимал участие.
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Email: [email protected]
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