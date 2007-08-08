Визуализация и моделирование архитектурных проектов, зданий, конструкций и сооружений любой сложности.Пакет Lightwave 3 D. Анимация проектов (облет камерой). Сроки исполнениия от 5 дней. Стоимость от 100$.

Ищу возможность творческой работы в обл 2Д и 3Д графики. Владею в совершенстве Брайс, Позер, Фотошоп, Корел Драв и Корел пейнтер. Лайт Вэйв. Есть опыт работы в оформлении книг иллюстрации , обложка. Изображений для этикеток, плакатов, афиш. Способен выполнять работу в разных стилях в соответствии с желанием заказчика качественно и в оговоренные сроки. Есть портфолио.

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