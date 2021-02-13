Дизайнер, визуализатор

Опытный дизайнер, разрабатывала дизайн как для жилых, так и коммерческих объектов, таких как тренажёрный зал, офис, рестораны, банкетные залы.

Могу выполнить как полный дизайн-проект с учётом бюджета, так и визуализации по ТЗ, разработку чертежей по уже выполненым визуализациям.

Ссылка на портфолио: https://drive.google.com/open?id=1ZpJk0w3HTzH2A-XGdi-YFbDLWVmxbq5Q