Дизайнер, визуализатор
Опытный дизайнер, разрабатывала дизайн как для жилых, так и коммерческих объектов, таких как тренажёрный зал, офис, рестораны, банкетные залы.
Могу выполнить как полный дизайн-проект с учётом бюджета, так и визуализации по ТЗ, разработку чертежей по уже выполненым визуализациям.
Ссылка на портфолио: https://drive.google.com/open?id=1ZpJk0w3HTzH2A-XGdi-YFbDLWVmxbq5Q
Портфолио
- Banqueting hall131 просмотр
- Bedroom126 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$7/час
от $100от 3 дней
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