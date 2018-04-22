dogecoin3000

Максим Берестов dogecoin3000

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Делать классный дизайн — моя работа.

 Здравствуйте, я профессиональный Веб-дизайнер. Отдаю душу своей работе уже более 7-ми лет.  Делаю классные дизайны сайтов с оригинальным подходом. Работал в студии, где неохотно выполнял каждодневную рутину, но вовремя нашёл работу мечты, которой является фриланс. К своей работе отношусь строго: часто заморачиваюсь над мелочами, но не смотря на это, всегда заканчиваю заказы в срок. 

 Нужен смелый и креативный исполнитель — вы нашли его.

 Связаться со мной можно по почте [email protected]

 Буду рад сотрудничеству!

 