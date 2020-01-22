dolohova1917

Копирайтинг:
- Пишу художественные тексты;
- Составляю описание товаров;
- Разборные статьи;
- Продающие тексты;
- Сюда же отнесу и рерайтинг.
Если необходимо разовое написание небольшого текста, статьи и т.д., то сумма будет около 10$ и меньше.
Продвижение в социальных сетях ВК и instagram:
- Предоставлю шаблон и\или пресет для оформления постов в соц.сетях;
- Составлю контент-план на месяц (35-50$ за весь месяц, с учетом публикаций каждый день);
- Найду блогеров для рекламы;
- Таргетированная реклама.
Также:
- Наполнение сайтов;
- Размещение отзывов;
- Написание комментариев.
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