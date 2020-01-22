dolohova1917

Копирайтинг:

Пишу художественные тексты;

Составляю описание товаров;

Разборные статьи;

Продающие тексты;

Сюда же отнесу и рерайтинг.

Если необходимо разовое написание небольшого текста, статьи и т.д., то сумма будет около 10$ и меньше.

Продвижение в социальных сетях ВК и instagram:

Предоставлю шаблон и\или пресет для оформления постов в соц.сетях;

Составлю контент-план на месяц ( 35-50$ за весь месяц, с учетом публикаций каждый день);

Найду блогеров для рекламы;

Таргетированная реклама.

Также:

- Наполнение сайтов;

- Размещение отзывов;

- Написание комментариев.