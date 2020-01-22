dolohova1917

Александра dolohova1917

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Копирайтинг:

  • Пишу художественные тексты;
  • Составляю описание товаров;
  • Разборные статьи;
  • Продающие тексты;
  • Сюда же отнесу и рерайтинг.
За любой большой заказ беру 15-30$, не больше.

Если необходимо разовое написание небольшого текста, статьи и т.д., то сумма будет около 10$ и меньше. 

Продвижение в социальных сетях ВК и instagram:

  • Предоставлю шаблон и\или пресет для оформления постов в соц.сетях;
  • Составлю контент-план на месяц (35-50$ за весь месяц, с учетом публикаций каждый день);
  • Найду блогеров для рекламы;
  • Таргетированная реклама.

Также:

- Наполнение сайтов;

- Размещение отзывов;

- Написание комментариев.