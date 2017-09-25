doluda_elena

Елена Дончук doluda_elena

 
34 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Опытный копирайтер, контент-менеджер

Хочу занять должность удаленного контент-менеджера или копирайтера.  Ключевые навыки:· хорошо ищу, анализирую и структурирую информацию. Добавляю описания товаров на сайт любой тематикии сложности. Поиск, обрезка изображений на товар и заливкаих в админку. Есть опыт написания SEO-текстов по заранееготовым ключевикам. Высшее образованиеХарьковскийНациональный Университет им В.Н. Каразина. Факультет исторических и

общественно-политических наук. Дневная бюджетная форма обучения. Диплом с

отличием. Ключевой опыт: 10.2014 – 09.2017.  Интернет-магазин «Мобиллак». Контент-менеджер,копирайтер. За время работы добавилана сайт около 100 тыс позиций товаров с описаниями и фото. Занималась написанием сео-текстов.   Языки: русский (родной), English reading/writing– Intermediate, speaking– Pre- Intermediate. О себе:  ответственно выполняюпоставленные задачи. Внимательна и придирчива к деталям. Могу сделать описание

на товар буквально на пустом месте.    

Портфолио