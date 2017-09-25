Опытный копирайтер, контент-менеджер

Хочу занять должность удаленного контент-менеджера или копирайтера. Ключевые навыки:· хорошо ищу, анализирую и структурирую информацию. Добавляю описания товаров на сайт любой тематикии сложности. Поиск, обрезка изображений на товар и заливкаих в админку. Есть опыт написания SEO-текстов по заранееготовым ключевикам. Высшее образование: ХарьковскийНациональный Университет им В.Н. Каразина. Факультет исторических и

общественно-политических наук. Дневная бюджетная форма обучения. Диплом с

отличием. Ключевой опыт: 10.2014 – 09.2017. Интернет-магазин «Мобиллак». Контент-менеджер,копирайтер. За время работы добавилана сайт около 100 тыс позиций товаров с описаниями и фото. Занималась написанием сео-текстов. Языки: русский (родной), English reading/writing– Intermediate, speaking– Pre- Intermediate. О себе: ответственно выполняюпоставленные задачи. Внимательна и придирчива к деталям. Могу сделать описание

на товар буквально на пустом месте.