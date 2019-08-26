dominso_17

Уровень английского языка B1, знаю татарский язык, соответственно и казахский.

Высокий уровень грамотности, 100-балльница ЕГЭ по русскому языку.

Уверенное пользование ПК и IT-гаджетами.

Неоконченное высшее образование (Институт компьютерных технологий и защиты информации) по специальности Информатика и вычислительная техника (автоматизированные системы обработки информации и управления).

Личные качества: грамотность, пунктуальность, внимательность, усидчивость, ответственность.