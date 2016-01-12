Всем привет!) Меня зовут Саша и я занимаюсь 3D визуализацией! Уже как 5 лет я работаю в этой сфере и предоставляю людям качественные работы.

Всем привет!) Меня зовут Саша и я занимаюсь 3D визуализацией! Уже как 5 лет я работаю в этой сфере и предоставляю людям качественные работы. Делаю Визуализацию как интерьера так и экстерьера, так же занимаюсь моделированием (резные элементы для мебели,церковная резьба, карнизы, царги, балясины, фамильные гербы и т.д)