Александр Гребенарь domovoi_111domovoi_111
27 летМолдова/Кишинев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Всем привет!) Меня зовут Саша и я занимаюсь 3D визуализацией! Уже как 5 лет я работаю в этой сфере и предоставляю людям качественные работы.
Всем привет!) Меня зовут Саша и я занимаюсь 3D визуализацией! Уже как 5 лет я работаю в этой сфере и предоставляю людям качественные работы. Делаю Визуализацию как интерьера так и экстерьера, так же занимаюсь моделированием (резные элементы для мебели,церковная резьба, карнизы, царги, балясины, фамильные гербы и т.д)
Портфолио
- Визуализация Интерьеров, Экстерьеров207 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$4/час
от $70от 1 дня
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