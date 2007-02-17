doom_red

Антон Бондарев doom_red

 
38 летРоссия/Ставрополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

20 часов в сутки я воплощаю нестандартные дизайнерские решения, вожу пером по планшету и слушаю альтернативную музыку. Отдаю предпочтения интересным, творческим заказам, пытаюсь сублимировать свой потенциал в каждом пикселе своих сайтов. В он-лайне 24 часа, на телефоне 25 часов в сутки. Мои сайты вы сможете найти по адресу www.bondareva.net , письма шлите на емайл [email protected] . Пишите, звоните, я готов выполнить для Вас даже самый сложный дизайн.

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Отзывы заказчиков
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)
$250
9 баллов
17 лет назад
Концепция дизайна сайта
Отзыв недоступен.
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