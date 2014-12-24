Более 2-х лет опыта работы на игровых проектах, в роли консультанта.
Поддержка пользователей на форумах.
Так же, опыт более 1-го года на посту главного руководителя отдела поддержки.Большой Опыт в подборе персонала.
Большой опыт в копирайтинге и рерайтинге, умение грамотно и четко писать статьи, новости с уникальностью текста 100%.
Профессиональные навыки и знания
- Управление командой, подбор и обучение
- Хороший опыт в копирайтинге
- Умение писать статьи различного рода
- Большой опыт в общении с персоналом и клиентами.
- Знание прав и обязанностей модератора
- Коммуникабельность, умение сходиться с людьми
- Значительный опыт в on-line проектах
- Хорошая ориентировка на рынке on-line игр.
- Знание организовывать и проводить онлайн-эвентыДополнительно:
Внимательность, отзывчивость,грамотность, ответственность, энергичность, качественное выполнение поставленных задач, аккуратность, желание учиться и повышать квалификацию, стремление к росту.
Контакты:
Skype-landelord