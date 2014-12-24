dorian001

Николай Бойко dorian001

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Модератор/Копирайтер

Более 2-х лет опыта работы на игровых проектах, в роли консультанта. 

Поддержка пользователей на форумах. 

Так же, опыт более 1-го года на посту главного руководителя отдела поддержки.Большой Опыт в подборе персонала. 

Большой опыт в копирайтинге и рерайтинге, умение грамотно и четко писать статьи, новости с уникальностью текста 100%. 

Профессиональные навыки и знания 

- Управление командой, подбор и обучение 

- Хороший опыт в копирайтинге 

- Умение писать статьи различного рода 

- Большой опыт в общении с персоналом и клиентами. 

- Знание прав и обязанностей модератора 

- Коммуникабельность, умение сходиться с людьми 

- Значительный опыт в on-line проектах 

- Хорошая ориентировка на рынке on-line игр. 

- Знание организовывать и проводить онлайн-эвентыДополнительно: 

Внимательность, отзывчивость,грамотность, ответственность, энергичность, качественное выполнение поставленных задач, аккуратность, желание учиться и повышать квалификацию, стремление к росту.

Контакты: 

Skype-landelord