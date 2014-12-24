Модератор/Копирайтер

Более 2-х лет опыта работы на игровых проектах, в роли консультанта.

Поддержка пользователей на форумах.

Так же, опыт более 1-го года на посту главного руководителя отдела поддержки.Большой Опыт в подборе персонала.

Большой опыт в копирайтинге и рерайтинге, умение грамотно и четко писать статьи, новости с уникальностью текста 100%.

Профессиональные навыки и знания

- Управление командой, подбор и обучение

- Хороший опыт в копирайтинге

- Умение писать статьи различного рода

- Большой опыт в общении с персоналом и клиентами.

- Знание прав и обязанностей модератора

- Коммуникабельность, умение сходиться с людьми

- Значительный опыт в on-line проектах

- Хорошая ориентировка на рынке on-line игр.

- Знание организовывать и проводить онлайн-эвентыДополнительно:

Внимательность, отзывчивость,грамотность, ответственность, энергичность, качественное выполнение поставленных задач, аккуратность, желание учиться и повышать квалификацию, стремление к росту.

Контакты:

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