Самореализация, всегда и везде.

Я - веб-дизайнер. Занимаюсь активным саморазвитием и личностным ростом.

В работе ценю: ясное видение цели, честность, и оригинальный подход.

Мои навыки:

• Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

Мои специализации:

• Landing Page

• Веб-дизайн

• Прототипирование

• Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)

А так же:

• Листовки, визитки

• Брендинг (фирменный стиль: логотипы,цвет, шрифты, фишки)

• Логотипы

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При создании сайтов, я руководствуюсь не просто созданием красивого дизайна и красивого текста.

Самое главное, чтобы этот сайт приносил прибыль и продавал тот товар, который мы предоставляем.

Моя цель, создание продающих текстов и правильного расположения элементов на сайте

чтобы ваши клиенты запоминали ваш сайт, чтобы они хотели снова и снова заходит на него и приобретать

товар, который мы предоставим в красивой обертке.

Я на связи 24/7, пишите ДО и ПОСЛЕ выполнения вашего проекта. Отвечу в любое время и в любой день недели.

Каждый новый клиент, это как новая возможность проявить все свои знания на 100% и усовершенствовать свои навыки.

Получается во время выполнения вашего проекта:

Что получаете вы:

• Современный, эффективны сайт.

• Продающие текста и идеальное расположение всех элементов на сайте.

Что получаю я:

• Новый опыт

• Поднятие своих навыков

• Ваш драгоценный отзыв

Да, все так просто! :)

Перед вами самый амбициозный веб-дизайнер, и ваш проект будет как в раю :)

Заинтересовал? Появились вопросы?

Свяжитесь со мной, и в течении 15 минут я вам отвечу:

• Skype: [email protected]

• E-mail: [email protected]

• Телефон: +7 (902) 502-16-84 (WhatsApp/Telegram)

• ВКонтакте : https://vk.com/blackpinksouls

• Instagram: instagram.com/blackpinkblood/

• Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022817404176