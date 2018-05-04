Я - веб-дизайнер. Занимаюсь активным саморазвитием и личностным ростом.
В работе ценю: ясное видение цели, честность, и оригинальный подход.
Мои навыки:
• Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
Мои специализации:
• Landing Page
• Веб-дизайн
• Прототипирование
• Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)
А так же:
• Листовки, визитки
• Брендинг (фирменный стиль: логотипы,цвет, шрифты, фишки)
• Логотипы
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При создании сайтов, я руководствуюсь не просто созданием красивого дизайна и красивого текста.
Самое главное, чтобы этот сайт приносил прибыль и продавал тот товар, который мы предоставляем.
Моя цель, создание продающих текстов и правильного расположения элементов на сайте
чтобы ваши клиенты запоминали ваш сайт, чтобы они хотели снова и снова заходит на него и приобретать
товар, который мы предоставим в красивой обертке.
Я на связи 24/7, пишите ДО и ПОСЛЕ выполнения вашего проекта. Отвечу в любое время и в любой день недели.
Каждый новый клиент, это как новая возможность проявить все свои знания на 100% и усовершенствовать свои навыки.
Получается во время выполнения вашего проекта:
Что получаете вы:
• Современный, эффективны сайт.
• Продающие текста и идеальное расположение всех элементов на сайте.
Что получаю я:
• Новый опыт
• Поднятие своих навыков
• Ваш драгоценный отзыв
Да, все так просто! :)
Перед вами самый амбициозный веб-дизайнер, и ваш проект будет как в раю :)
Заинтересовал? Появились вопросы?
Свяжитесь со мной, и в течении 15 минут я вам отвечу:
• Skype: [email protected]
• E-mail: [email protected]
• Телефон: +7 (902) 502-16-84 (WhatsApp/Telegram)
• ВКонтакте : https://vk.com/blackpinksouls
• Instagram: instagram.com/blackpinkblood/
• Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022817404176