Специалист по рекламе в РСЯ
Здравствуйте!
Меня зовут Дмитрий Шульга (https://vk.com/id31601275). Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Жду от Вас ответа.
С уважением Дмитрий Шульга.
Действие аккаунта приостановлено!