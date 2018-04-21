dowell86

Дмитрий Шульга dowell86

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Специалист по рекламе в РСЯ

Здравствуйте! 

Меня зовут Дмитрий Шульга (https://vk.com/id31601275). Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно. 

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. 

Как Вам такое предложение? 

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.

С уважением Дмитрий Шульга.