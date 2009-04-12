Кіндратович Маразм dr-pretenderdr-pretender
NaN летУкраина/Житомир
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
EVERYTHING YOU PAY FOR
Не напружую ні себе, ні Вас. Якби я не був таким гультяєм, можливо заробляв би і тут. Але мені покищо вистачає роботи і замовлень в реалі. Розширена інструкція російською мовою нижче:
1. Не морочу мозги ни себе, ни Вам.
2. Даже в нашем захудалом селе за сайт визитку(с коментом заказчика ссылка ***, хачу такой же) платят 100$.
3. Всё обсудить можно в аське, номера не даю ибо спам задрал. Ищите по логину. Я там один.
4. Насколько кривые у меня руки можно увидеть тут http://pretender.org.ua.
P.S. Я не супер-пупер специалист, а безответственный бездельник и не скрываю этого. Поэтому у меня до сих пор здесь нету отзывов. Если что-то надо - пишите - договоримся;)
Портфолио
- For http://progopedia.ru/ ГИ-ги!!!114 просмотров