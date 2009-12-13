Дополнительная информация
Принимаю заказы на разработку дизайна сайтов и софта.
Рисую программные интерфейсы.
Всегда нравятся интересные проекты.
Рисую только в фотошопе, на выходи даю psd в архиве.
Портфолио
- Пример сиджа269 просмотров
- Пример сиджа322 просмотра
- Без названия323 просмотра
- Дизайн для кредитной конторы345 просмотров
- Forex club302 просмотра
- Для себя165 просмотров
- Seorator190 просмотров
- Spyvirus 2010 scan183 просмотра
- Spyvirus 2010159 просмотров
- Аренда помещений под общепит312 просмотров
- Дизайн сайта по торговле драгоценностями298 просмотров
- Дизайн блога WordPress305 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!