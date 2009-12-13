dr3m3r

Вячеслав Трунов dr3m3r

 
33 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дополнительная информация

Принимаю заказы на разработку дизайна сайтов и софта.

Рисую программные интерфейсы.

Всегда нравятся интересные проекты.

Рисую только в фотошопе, на выходи даю psd в архиве.

Дизайн сайтаPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
mentos87
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать пару сиджев
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!