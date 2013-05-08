В 1981 году поступил в Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени В. В. Куйбышева и 1987 году окончил полный курс названого института по специальности архитектура.

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 16 июня 1987 года Сироткину А. А. присвоена квалификация архитектора.

Принят на должность архитектора сектора №1 филиала «Владивостокский» института «Дальвостокагропромпроект» г. Владивостока в марте 1988 года.

Работа в г. Севастополе.

В ноябре 2003 года принят на должность архитектора проектов в ТАПМ «Севастопольархпроект».

В августе 2006 года принят на должность главного архитектора проектов в ЧП АПМ «Квартал Плюс».

В августе 2008 года принят на должность главного инженера проектов в ЧП «Арктурия».