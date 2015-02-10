dshevchenkoo

Креативно и качественно подхожу к созданию роликов любой сложности)
ФИО: Шевченко Дмитрий Олегович
Возраст: 19 лет
Семейное положение: не женат
Профессия: Моушен-дизайнер
Опыт работы: 3 года
Образование: не полное высшее (Имит)
E-mail: [email protected]
Опыт работы: 2011–2015 фриланс
Профессиональные навыки
- Знание пакетов программ Photoshop, Sony Vegas Pro, After Effects — высокий уровень
- Знание принципов юзабилити и психологии восприятия — высокий уровень
- Знание художественных принципов — высокий уровень
http://www.youtube.com/watch?v=k6PesorCFYI&list=PL1GyoCfaF0k9UvCstcUx7zbGXqMdeB2O_
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Дмитрий хороший ответственный исполнитель. Сделал все, что от него требовалось, учел все правки и пожелание. Уже начали с ним новый проект. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи, моментальная оплата, очень доброжелательный работодатель, рекомендую!