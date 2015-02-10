dshevchenkoo

Дмитрий dshevchenkoo

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Креативно и качественно подхожу к созданию роликов любой сложности)

ФИО: Шевченко Дмитрий Олегович

Возраст: 19 лет

Семейное положение: не женат

Профессия: Моушен-дизайнер

Опыт работы: 3 года

Образование: не полное высшее (Имит)

E-mail: [email protected]

Опыт работы: 2011–2015 фриланс

Профессиональные навыки

  • Знание пакетов программ Photoshop, Sony Vegas Pro, After Effects — высокий уровень
  • Знание принципов юзабилити и психологии восприятия — высокий уровень
  • Знание художественных принципов — высокий уровень
Примеры работ:

﻿http://www.youtube.com/watch?v=k6PesorCFYI&list=PL1GyoCfaF0k9UvCstcUx7zbGXqMdeB2O_

Отзывы заказчиков

bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать видео заставку
Дмитрий хороший ответственный исполнитель. Сделал все, что от него требовалось, учел все правки и пожелание. Уже начали с ним новый проект. Рекомендую.
Отличная постановка задачи, моментальная оплата, очень доброжелательный работодатель, рекомендую!
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