Web-design

Я веб-дизайнер. Работаю в стилях Flat, Material, Apple Approach. Разрабатываю Landing Page, веб-дизайн коммерческих и корпоративных сайтов, а также прототипирование.

Мои качества:

Честный и отзывчивый, люблю креатив и привношу его в свои проекты. Стараюсь находить легкие пути к поставленым задачам. Учитываю пожелания клиента, требовательно подхожу к каждой своей работе и максимально выкладываюсь своему делу.

Что для меня главное?

Чтобы клиент остался доволен, создавать ценность своим работам и упрощать жизнь людям.