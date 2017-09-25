Перевод с английского и на английский от профессионального копирайтера! Обрщайтесь!
Здравствуйте.
Меня зовут Кирилл. Я профессиональный копирайтер-переводчик с 4-х летним стажем. Особенность моего подхода заключается не только в переводе текстов, но и в адаптации под аудиторию. Например, появляется у нас новый продукт. Но, на западе он уже популярен и все его знают. Поэтому, англоязычная статья будет детально расписывать его преимущества: что оно делает, из чего состоит и так далее... Но, наш потребитель впервые видит продукт. Поэтому, я простым языком объясню ему, что да как и зачем оно ему надо. Знакомое - объясняем сложно, а незнакомое - просто. Но, это только один из примеров.
Больше обо мне вы можете узнать из работ в моем портфолио.
Цены:
- Перевод с адаптацией: 3$ за 100 слов;
- Англоязычный копирайт: 30$ за статью;
- Русскоязычный копирайт: 10$ за статью;
Портфолио
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