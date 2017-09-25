Перевод с английского и на английский от профессионального копирайтера! Обрщайтесь!

Здравствуйте.

Меня зовут Кирилл. Я профессиональный копирайтер-переводчик с 4-х летним стажем. Особенность моего подхода заключается не только в переводе текстов, но и в адаптации под аудиторию. Например, появляется у нас новый продукт. Но, на западе он уже популярен и все его знают. Поэтому, англоязычная статья будет детально расписывать его преимущества: что оно делает, из чего состоит и так далее... Но, наш потребитель впервые видит продукт. Поэтому, я простым языком объясню ему, что да как и зачем оно ему надо. Знакомое - объясняем сложно, а незнакомое - просто. Но, это только один из примеров.

Больше обо мне вы можете узнать из работ в моем портфолио.

Цены:

Перевод с адаптацией: 3$ за 100 слов;

Англоязычный копирайт: 30$ за статью;

Русскоязычный копирайт: 10$ за статью;

Цены могут меняться в зависимости от объемов.